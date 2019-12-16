Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня еще немного окрепла

Понедельник, 16 декабря 2019, 09:01

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 16 декабря на уровне 23,49 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,25 (на 13 декабря - 26,26 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 за доллар.

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс
powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня снова рекордно укрепилась 12 декабря 2019, 09:00
Официальный курс: гривня удерживает рекордные позиции 9 декабря 2019, 09:00
Официальный курс: гривня еще больше усилилась к доллару 6 декабря 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!