Официальный курс: гривня еще немного окрепла

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 16 декабря на уровне 23,49 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,25 (на 13 декабря - 26,26 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 за доллар.

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

Экономическая правда