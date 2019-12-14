"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы"

В период зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря. С расписанием движения поезда можно ознакомиться на сайте УЗ.

Напомним, на новогодние и зимние праздники Укрзализныця уже назначила 26 дополнительных поездов, 3 дополнительных рейса, а также продлила маршруты 7 поездов.

Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года. За это время поездом в обоих направлениях путешествовали 36 000 пассажиров. Около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

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Экономическая правда