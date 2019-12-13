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Укр / Рус

На зимові свята УЗ призначила 26 додаткових поїздів

П'ятниця, 13 грудня 2019, 15:47

На новорiчнi та зимовi свята Укрзалiзниця уже призначила 26 додаткових поїздiв, 3 додатковi рейси, а також подовжила маршрути 7 поїздів.

Про це повiдомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що призначенi поїзди курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року.

"Загалом завдяки цим поїздам Укрзалізниця запропонує своїм клієнтам додатково близько 300 тисяч місць. Найбільше рейсів - 15 - призначено до Західної України, саме цей напрямок користується найбільшим попитом у зимовий період", - йдеться у повiдомленнi.

Квитки на ці поїзди можна придбати онлайн та в залізничних касах.

№ поїзда

Сполучення

Час відправлення

Дати, коли курсуватиме поїзд

Час прибуття

Додаткові поїзди

1.

181

Київ — Львів

00:55

22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня та 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня

10:36

182

Львів — Київ

12:18

21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня та 3, 4, 7, 8, 11, 12 січня

00:02

2.

217

Київ — Львів

15:02

21-30 грудня та 1-12 січня

00:09

218

Львів — Київ

01:28

21-31 грудня та 2-12 січня

09:14

3.

197

Київ — Ковель

06:19

28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня

14:48

198

Ковель — Київ

11:27

20:45

4.

295

Київ — Ковель

09:20

13 січня

20:00

296

Ковель — Київ

07:42

20 грудня

19:22

5.

235

Київ — Ужгород

20:28

6-9 січня

11:58

Ужгород — Київ

18:15

20, 21, 23-27, 29, 30 грудня та 1, 6 січня

08:40

6.

239

Київ — Ужгород

19:47

6-9 січня

10:58

207

Ужгород — Київ

18:00

27-30 грудня та 1 січня

10:20

7.

219

Київ — Івано-Франківськ — Чернівці

01:37

21-25 грудня та з 6-9 січня

17:38

220

Чернівці — Івано-Франківськ — Київ

22:26

21-31 грудня та 6 січня

14:52

8.

263

Київ — Івано-Франківськ

15:02

14 січня

02:43

Івано-Франківськ — Київ

09:12

23 грудня

00:02

9.

249

Київ — Чернівці

15:09

6, 7 січня

08:15

250

Чернівці — Київ

19:15

21-30 грудня

11:56

10.

245

Київ — Ворохта

20:21

23, 25, 27, 29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня

12:02

246

Ворохта — Київ

13:51

24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

05:28

11.

221

Київ — Кам'янець-Подільський

23:59

28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

08:57

222

Кам'янець-Подільський — Київ

19:04

29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня

04:47

12.

233

Київ — Вінниця

13:27

28, 30 грудня та 1, 3, 7, 11, 13 січня

16:30

234

Вінниця — Київ

17:30

21:20

13.

202

Жмеринка — Київ

20:48

20 грудня

00:37

201

Київ — Жмеринка

16:07

12 січня

21:30

14.

216

Жмеринка — Київ

14:20

23 грудня

19:28

215

Київ — Жмеринка

06:06

14 січня

11:31

15.

248

Хмельницький — Київ

18:40

21 грудня

00:20

247

Київ — Хмельницький

16:07

13 січня

22:45

16.

282

Київ — Новоолексіївка

21:47

11, 13 січня

12:40

Новоолексіївка — Київ

14:55

28, 30 грудня

04:46

17.

161

Київ — Миколаїв

14:35

21, 23, 25, 29 грудня та 3, 9, 13 січня

04:40

162

Миколаїв — Київ

22:13

20, 22, 24, 28 грудня та 2, 8, 12 січня

12:32

18.

210

Одеса — Київ

05:07

20, 21 грудня

14:48

19.

223

Київ — Одеса

07:46

29 грудня та 4, 7, 12 січня

17:55

224

Одеса — Київ

11:03

20:31

20.

224

Одеса — Київ

11:03

27 грудня та 11 січня

20:31

21.

205

Покровськ — Харків

09:20

20, 22, 27-30 грудня та 2, 4, 5, 8, 11, 12 січня

14:49

Харків — Покровськ

16:44

22:07

22.

258

Одеса — Ужгород

16:54

21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня

11:10

227

Ужгород — Одеса

14:05

22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня

09:30

23.

168

Львів — Одеса

09:40

22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня

20:23

Одеса — Львів

10:18

21:05

24.

193

Івано-Франківськ — Львів

11:18

29, 30 грудня та 5, 8, 12 січня

14:20

194

Львів — Івано-Франківськ

14:20

18:00

25.

202

Львів — Ужгород

06:43

29 грудня та 1, 11 січня

12:10

201

Ужгород — Львів

14:05

19:55

26.

204

Львів — Дніпро

21:20

20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня

11:24

203

Дніпро — Львів

16:39

21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

05:40

Додаткові рейси

27.

782

Київ — Черкаси

20:00

24, 31 грудня та 7 січня

23:39

781

Черкаси — Київ

06:30

10:07

774

Шостка — Київ

15:21

19:27

Київ — Шостка

10:32

14:36

28.

797

Харків — Запоріжжя

09:53

31 грудня та 7 січня

14:05

798

Запоріжжя — Харків

14:50

19:20

Продовження маршруту

29.

72

Запоріжжя — Київ — Чоп

19:47

22-31 грудня та 1-12 січня

23:45

Чоп — Київ — Запоріжжя

01:05

24-31 грудня та 1-14 січня

07:49

30.

76

Кривий Ріг — Київ — Ужгород

20:59

27-31 грудня та 1-13 січня

21:28

75

Ужгород — Київ — Кривий Ріг

06:25

29-31 грудня та 1-14 січня

06:23

31.

179

Дніпро — Київ — Львів

22:39

25-31 грудня та 1-11 січня

16:25

192

Львів — Київ — Дніпро

23:19

26-31 грудня та 1-12 січня

17:17

32.

243

Івано-Франківськ — Київ — Дніпро

21:55

23-31 грудня та 1-12 січня

17:49

Дніпро — Київ — Івано-Франківськ

09:20

25-31 грудня та 1-14 січня

05:43

33.

180

Львів — Київ — Дніпро

11:50

26-31 грудня та 1-12 січня

06:40

291

Дніпро — Київ — Львів

13:07

27-31 грудня та 1-13 січня

06:00

34.

779

Суми — Київ, Вінниця

05:35

20, 27, 30, 31 грудня та 2, 8, 10 січня

13:11

780

Вінниця, Київ — Суми

13:44

21:34

35.

26

Одеса — Львів — Ужгород

18:25

22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня

13:55

25

Ужгород — Львів — Одеса

16:43

23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

Економiчна правда

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