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Официальный курс: гривня продолжает рекордное укрепление

Суббота, 14 декабря 2019, 10:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 16 декабря на уровне 23,5 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,26 (на 13 декабря - 26,24 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 за доллар.

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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