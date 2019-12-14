Официальный курс: гривня продолжает рекордное укрепление
Суббота, 14 декабря 2019, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 16 декабря на уровне 23,5 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,26 (на 13 декабря - 26,24 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 за доллар.
13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.
Экономическая правда
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