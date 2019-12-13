Цены на автомобильный газ могут вырасти

Группа "Приват" Игоря Коломойского лоббирует изменение ставок акциза на моторное топливо с целью остановить рост спроса на автомобильный газ.

Об этом говорится в статье на ЭП.

Впервые об инициативе "приватовцев" относительно изменения ставок акциза стало известно в сентябре. С соответствующим заявлением выступил глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко.

Такие инициативы компания выдвигала и во времена предыдущей власти, однако из-за конфликта президента с владельцем "Укртатнафты" Игорем Коломойским команда Петра Порошенко их игнорировала.

Предложение Укртатнафты было таким: повысить ставку акциза на автогаз в 2,5 раза, с 52 евро до 136 евро за тыс л, на бензин - снизить на 20%, с 213 евро до 170 евро за тыс л, на дизель - оставить без изменений.

Фактически в Украине моторное топливо изготавливают два завода: Кременчугский НПЗ группы "Приват" и Шебелинский ГПЗ государственной компании "Укргазвыдобування".

12 декабря Верховная Рада рассматривала соответствующий законопроект, однако депутаты направили документ на повторное второе чтение. Повторное рассмотрение состоится 17 декабря.

Результатом этого может стать рост цен на автогаз, который по разным оценкам составит от 2,5 грн до 5 грн за литр.

Подробнее читайте по ссылке: Слуга Кременчуга: как цены на автогаз могут взлететь из-за завода Коломойского

Экономическая правда