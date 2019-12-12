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Трудовые мигранты перевели в Украину 9,7 миллиардов долларов — НБУ

Четверг, 12 декабря 2019, 15:19

За 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили 9,7 миллиардов долларов, до конца года в НБУ ожидают около 11,5 миллиардов долларов.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Относительно частных переводов из-за границы, пока актуальная цифра за 10 месяцев - это 9,7 миллиарда долларов. Это почти как в прошлом году: тогда было на 7% ниже. До конца года мы ожидаем 11,5 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, такая тенденция свидетельствует о замедлении темпов миграции из Украины.

Напомним:

За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.

Экономическая правда

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НБУ деньги
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