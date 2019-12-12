Курченко проиграл первый суд по обжалованию 15-миллионного штрафа

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска олигарха-беглеца Сергея Курченко против Антимонопольного комитета о признании недействительным решения регулятора о штрафе в 15 миллионов гривень по делу о получении контроля над ПАО "Брокбизнесбанк".

Об этом свидетельствует решение суда от 27 ноября, сообщают Наші Гроші.

Суд опроверг все доводы представителя Сергея Курченко о незаконности спорного решения АМКУ.

В частности о:

- неосведомленности Курченко, как ответчика в спорном деле, об его рассмотрении (антимонопольщики направили вызов по адресу регистрации Курченко, но адвокат настаивал, что он там не проживает и назвал это "общеизвестным фактом", а следовательно он был ненадлежащим образом уведомлен о расследовании Комитета. Суд также констатировал, что АМКУ произвел надлежащие действия по уведомлению Курченко)

- препятствовании в исследовании собранных антимонопольщиками фактов из-за отказа представителю Курченко в ознакомлении с материалами спорного дела (Суд объяснил, что АМКУ и не обязан показывать ответчикам по делам материалы с ограниченным доступом);

- использование АМКУ недопустимых доказательств, а именно сведений уголовных производств, полученных от правоохранительных органов (Суд же сослался на неоднократно обнародованной позицию Верховного суда по этому вопросу, в которой говорится о возможности использования Комитетом таких сведений).

"Вопрос по сбору, оценки и анализа доказательств по делу является компетенцией исключительно АМКУ. Комитет самостоятельно определяет источники, способ получения и объем сведений, необходимых для полного и объективного выяснения обстоятельств дела", - объяснил суд.

Как сообщается, представителем Курченко стал адвокат Юрий Сухов, который в 2009-2010 годах занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним:



В июне 2014 года Нацбанк принял решение ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" до "отмывания" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен.

До введения временной администрации "Брокбизнесбанк" контролировался бизнесменом Сергеем Курченко.

20 ноября 2018 года Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривен на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Расследованием дела изначально занималась в то время государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская. В 2017 году она подготовила проект решения по делу. Предполагалось, что штрафы получат компании-ответчики, а не беглый олигарх Сергей Курченко, который находился и находится за пределами Украины.

Однако, как сообщают Наші Гроші на завершающей стадии дела Юрий Терентьев отобрал материалы в Загребельского, а в дальнейшем решил, что штрафовать нужно не ООО, участвовавших в завладении акциями "Брокбизнесбанка" без разрешения Антимонопольного комитета, а бенефициара этих юрлиц.