Автопроизводство в Украине за месяц сократилось более чем на 40%

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 544 единицы автотранспортных средств - по сравнению с октябрем выпуск автотранспорта сократился более чем на 40 процентов.

Об этом сообщает Укравтопром.

"Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производители автобусов в ноябре изготовили 98 машин - это на четверть больше, чем год назад.

Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним:

В октябре 2019 года предприятия украинского автопрома изготовили 913 единиц автотранспортных средств - это на 13% меньше, чем в сентябре.

Экономическая правда