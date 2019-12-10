Курс гривни продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро
Вторник, 10 декабря 2019, 09:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 23,67 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,24 (на 9 декабря - 26,32 гривни).
Напоминаем:
9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.
9 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.
Экономическая правда
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