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Курс гривни продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро

Вторник, 10 декабря 2019, 09:20

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 23,67 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,24 (на 9 декабря - 26,32 гривни).

Напоминаем:

9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.

9 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.

Экономическая правда

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