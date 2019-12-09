Курс валют на 9 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки
9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,66 - 23,68 гривни;
Евро - 26,17 - 26,20 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,55 - 23,76 гривни. Евро покупают по 25,97 гривни, продают по 26,34 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,65 - 23,97 гривни, евро - 26,12 - 26,21 гривни.
Напомним:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 9 декабря на уровне 23,72 гривни за доллар, что является максимальным показателем почти за 4 года.
6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.
6 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,82 - 23,85 гривни за доллар
Экономическая правда
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