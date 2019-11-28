Ціна на ринку електроенергії "на добу наперед" знову рекордно впала
Четвер, 28 листопада 2019, 14:24
На ринку "на добу наперед" на 28 листопада зафіксована рекордно низька ціна на електричну енергію - 898,40 гривень за мегават-годину
Про це повідомляє Оператор ринку.
Нагадуємо, попередній рекорд ціни був зафіксований 14 листопада - 919,80 гривень за мегават-годину
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Економічна правда
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