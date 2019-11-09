Apple разместила "зеленые" облигации на 2 миллиарда евро

Компания Apple разместила "зеленые" облигации в европейской валюте со сроком погашения 6 и 12 лет.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что доходы от облигаций компания использует на разработку более энергоэффективных продуктов для дальнейшей переработки, а также - на сокращение углеродных выбросов своих поставщиков.

Кроме этого, в Apple пообещали ежегодно публиковать отчет о том, как используются доходы от "зеленых" облигаций, а также об оценке сокращения выбросов.

Компания Sustainalytics, которая оценивает, как компании используют финансирование, заявила, что "зеленые" облигации Apple "являются прочными и прозрачными" и соответствуют отраслевым стандартам.

Напомним:

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, изготовленных до 2012 года, о необходимости установить новейшее программное обеспечение, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в интернет.

Экономическая правда