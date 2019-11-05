Приватизация, рынок земли, Doing Business: Зеленский дал задания министрам

Президент Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года разработать план мероприятий по улучшению позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введения рынка земли.

Об этом он сказал во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019 года", - поручил Зеленский.

Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества на приватизацию 500 государственных предприятий.

Кроме того, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Минэкономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - заявил глава государства.

Президент отметил, что ведомство должно до конца года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях.

"Перед главой Минфина Оксаной Маркаровой поставлена ​​задача до 31 декабря создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка предоставления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций", - говорится в сообщении.

Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

Кроме этого, глава Минэкоэнерго Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года.

Также ведомство до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют субъекты природных монополий.

До 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должно реформировать угольную отрасль.

"Кроме того, по заданию президента, к концу следующего года Минэкоэнерго должен подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Министру инфраструктуры Владиславу Криклию президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах. Также Владислав Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам", - отмечает пресс-служба президента.

Напомним:

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Экономическая правда