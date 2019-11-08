Депутат заплакала во время голосования за отделение "трубы". О чем были ее правки

Що сталось?

Минулого тижня Рада ухвалила відокремлення ГТС від "Нафтогазу". Тепер буде створена окрема компанія, на плечі якої ляже транзит російського газу територією України та постачання блакитного палива споживачам. Подробиці тут.

Під час розгляду законопроєкту в сесійній залі членкиня парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатка "Слуги народу" Анна Скороход не змогла стримати емоцій і заплакала через ігнорування поправок, які вона подавала.

Що важливо знати?

Проголосований законопроєкт передбачав винесення змін до 10 законів. При підготовці до другого читання до документу надійшло 169 поправок від 41 депутата.

Найбільше пропозицій та правок надійшло від групи народних депутатів: Юлія Тимошенко, Олексій Кучеренко, Сергій Власенко ("БЮТ") та Анна Скороход ("Слуга народу") у співавторстві з 27 народними депутатами, які багато в чому є тотожними.

Зокрема, під час голосування в другому читанні, коли стався згаданий емоційний сплеск, Скороход наполягала на 10 поправках. Майже всі вони за змістом співпадали з поправками, які подавала Юлія Тимошенко.

"Більшість з них були направлені на те, щоб "зламати" анбандлінг. Тимошенко під час голосування вийшла і підтримала закон, не сказавши про це Скороход. Та залишилася сама із своїми правками", — пояснив ЕП дивну поведінку депутатки один з членів енергетичного комітету парламент.

Про що були поправки Скороход?

Поправки нардепа "Слуги", як пояснили ЕП члени профільного комітету, створювали перешкоди для реалізації анбандлінгу та суперечать нормам Третього енергетичного пакета ЄС. Усі пропозиції Скороход можна звести до чотирьох основних пунктів.

Депутат пропонувала скасувати окремі норми Закону "Про ринок природного газу", якими встановлюються вимоги про відокремлення і незалежність оператора ГТС. Також вона пропонувала скасувати вимоги щодо обов’язковості проходження процедури сертифікації оператора ГТС перед отриманням ліцензії.

Обидві пропозиції порушують міжнародні зобов'язання України за угодою Асоціації між Україною та ЄС, суперечать нормам Третього енергетичного пакету ЄС.

Скороход пропонувала, щоб оператор ГТС займався не тільки транспортуванням газу, а ще і його зберіганням, та щоб йому передали підземні сховища газу.

Хоча відповідно до моделі незалежного оператора, яка була запропонована проєктом, напрацьованим з Європейською Комісією, оператор ГТС не повинен виконувати невластиві для нього функції, в тому числі і функції зберігання. Відповідно до кращих практик країн ЄС, оператор ГТС здійснює суто транспортування природного газу, а непрофільні функції отримуються за рахунок третіх осіб.

Також окремі поправки нардепа передбачали недопущення "кваліфікованого партнера" до управління ГТС. Тобто, йдеться про залучення інших компаній для управління ГТС.

Хоча законопроєкт саме був направлений на те, щоб дозволити передачу ГТС від Нафтогазу до нового відокремленого оператора. Без права її відчуження, приватизації або застави.

Передбачається, що держава залишає контроль над оператором ГТС, оскільки володітиме ним на 51% або більше. У свою чергу, партнер ГТС визначатиметься за результатом конкурсу, умови якого розробляє і затверджує Кабмін.

Нардеп пропонувала визначити Кабмін органом управління ГТС. Проте це суперечить вимогам третього Енергетичного пакету, оскільки уряд також виконує роль акціонеру Нафтогазу. Тому вийшло би, що один і той самий орган виконує контроль над виробництвом та транспортуванням природного газу.

Тобто, усі ці поправки робили узгоджену модель анбандлінгу неможливою, деякі з них могли призвести до невчасної реалізації відокремлення. Чому це важливо і як це може вплинути на переговори з Росією, ЕП уже писала раніше.

Сама Скороход в ефірі однієї з телепередач на каналі ZIK заявила, що сльози стали причиною тиску з боку голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса. За її словами, він намагається виключити її зі складу комітету.

Що відомо про Анну Скороход?

Стала депутатом "Слуги народу" завдяки перемозі на 93 окрузі (Київська область, міста Переяслав-Хмельницький, Ржищев, Богуславський, Кагарлицький, Миронівський, Рокитнянський райони).

Випередила на окрузі Олександра Жукотанського, якого пов'язують з власником агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

Цивільним чоловіком Скороход є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером бізнесмена Павла Фукса, який переїхав з РФ в Україну.

Росія оголосила Алякіна в міжнародний розшук через шахрайські дії в банку "Пушкіно", яким той володіє.

В Україні російського банкіра затримали восени 2018 року. Прокуратура РФ раніше направляла в Україну запит на його видачу, проте суд відмовив російському МЗС в його екстрадиції і зобов'язав повернути скасоване раніше українське громадянство бізнесмена.

В Україні Алякін володіє ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес", де раніше працювала сама Скороход.

Економічна правда