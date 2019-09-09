Потребительские цены в Украине продолжают падать - Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2019 года снизились еще на 0,3% после падения в июле на 0,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики 9 сентября.

В годовом измерении инфляция по итогам августа снизилась до 9% с 9,1% по итогам июля.

Согласно ранее предоставленным данным Госстата, дефляция в Украине в июне-2019 составила 0,5%, тогда как в мае была зафиксирована инфляция на уровне 0,7%, в апреле - 1%.

Базовая инфляция в августе составила "минус" 0,1% по сравнению с 0,1% в июле.

С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%, тогда как базовая инфляция составила 2,1%.

Напоминаем:

Потребительские цены в Украине в июле 2019 года снизились на 0,6% по сравнению с июнем.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году составил 9,8%, в 2017 году — 13,7%.

Прогноз Национального банка предполагает снижение годовой инфляции до 6,3%.

В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%.

В госбюджете на 2019 год заложена инфляция на уровне 7,4%.

Экономическая правда