Потребительские цены в Украине продолжают падать - Госстат
Потребительские цены в Украине в августе 2019 года снизились еще на 0,3% после падения в июле на 0,6%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики 9 сентября.
В годовом измерении инфляция по итогам августа снизилась до 9% с 9,1% по итогам июля.
Согласно ранее предоставленным данным Госстата, дефляция в Украине в июне-2019 составила 0,5%, тогда как в мае была зафиксирована инфляция на уровне 0,7%, в апреле - 1%.
Базовая инфляция в августе составила "минус" 0,1% по сравнению с 0,1% в июле.
С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%, тогда как базовая инфляция составила 2,1%.
Напоминаем:
Потребительские цены в Украине в июле 2019 года снизились на 0,6% по сравнению с июнем.
Рост потребительских цен в Украине в 2018 году составил 9,8%, в 2017 году — 13,7%.
Прогноз Национального банка предполагает снижение годовой инфляции до 6,3%.
В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%.
В госбюджете на 2019 год заложена инфляция на уровне 7,4%.
Экономическая правда
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