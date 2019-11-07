Внеочередное заседание Совета НБУ завершилось безрезультатно - СМИ

Внеочередное заседание Совета Национального банка, запланированное на 7 ноября, закончилось безрезультатно.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на источник в НБУ.

"Заседание закончилось безрезультатно. Члены Совета не смогли выбрать даже председательствующего на заседании. Голоса разделились 4 на 4", - заявил источник.

Отмечается, что в пресс-службе НБУ пока не ответили на запрос издания.

"Трехлетние полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина истекли 26 октября. В этом случае выполнять обязанности главы должен был его заместитель, но эта позиция стала вакантной в связи с переходом Тимофея Милованова в правительство. Поэтому Совет НБУ осталась без руководителя", - говорится в сообщении.

Как пишет Finclub, на заседание 7 ноября пришли все восемь членов Совета (при кворуме в шесть), но они не смогли принять решение даже о выборе того, кто будет вести заседание, поскольку голоса распределились поровну, а решения принимаются большинством голосов присутствующих.

До 15 ноября, согласно закону "О Национальном банке", Рада должна утвердить смету административных расходов Нацбанка на 2020 год, от которой зависит расчет потенциальной прибыли НБУ, перечисляемой в бюджет.

Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендует назначить членом Совета Нацбанка Виталия Шапрана.