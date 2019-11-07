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МАУ прекращает рейсы из Киева в Краков и Бангкок

Четверг, 7 ноября 2019, 17:05
 

В связи с нерентабельностью, с января следующего года МАУ прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом, а с марта 2020 между Киевом и Бангкоком.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что с 14 января 2020-го МАУ прекратит выполнять собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом.

С 16 ноября частотность рейсов, связывающих Киев и Бангкок будет снижена до 3 еженедельных рейсов.

Начиная с 29 марта и на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

Пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен рерутинг при наличии такой возможности либо возврат стоимости билета.

Напомним:

Ранее МАУ сообщала, что в связи с нерентабельностью авиакомпания прекращает выполнение рейсов из аэропорта Борисполя в Амман, Минск и Ригу, полеты между Киевом и Пекином также будет приостановлены.

Экономическая правда

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АэроСвит

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