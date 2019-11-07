МАУ прекращает рейсы из Киева в Краков и Бангкок
В связи с нерентабельностью, с января следующего года МАУ прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом, а с марта 2020 между Киевом и Бангкоком.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Сообщается, что с 14 января 2020-го МАУ прекратит выполнять собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом.
С 16 ноября частотность рейсов, связывающих Киев и Бангкок будет снижена до 3 еженедельных рейсов.
Начиная с 29 марта и на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.
Пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен рерутинг при наличии такой возможности либо возврат стоимости билета.
Напомним:
Ранее МАУ сообщала, что в связи с нерентабельностью авиакомпания прекращает выполнение рейсов из аэропорта Борисполя в Амман, Минск и Ригу, полеты между Киевом и Пекином также будет приостановлены.
Экономическая правда
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