МАУ откажется от рейсов в Минск и Ригу

В связи с нерентабельностью авиакомпания МАУ прекращает выполнение рейсов из аэропорта Борисполя в Амман, Минск и Ригу, полеты между Киевом и Пекином также будет приостановлены.



Об этом сообщает пресс-служба МАУ.



Как заявляют в авиакомпании, сокращение программы полетов обусловлено отрицательной рентабельностью рейсов и необходимостью облета территории Российской Федерации.



"Такие изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации", - заявляют в пресс-службе МАУ.

Воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет также приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев снижена до 3 еженедельных рейсов.

МАУ предложит пассажирам изменение маршрута перевозки либо возврат стоимости билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от альтернативного рейса.

Сообщается также, что частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастёт до ежедневной.



Также МАУ продолжит обеспечивать регулярное воздушное сообщение между городами Украины, связывая столицу с Одессой, Харьковом и Львовом двумя рейсами в день, а с Днепром, Херсоном, Черновцами, Запорожьем и Ивано-Франковском – ежедневно.

Напомним, что по исследованию второй по популярности маршрут из Киева — в Минск (49 рейсов в неделю). Между Киевом и Минском в сентябре летали две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и "Белавиа" (35 рейсов в неделю).