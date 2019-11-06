Зеленский прокомментировал интерес инвестора из США к покупке "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал интерес американского инвестора Эрика Принса к украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор-Сич" - это стратегическое предприятие, поэтому я пока ничего не могу добавить к этому", - сказал Зеленский.

Напоминаем:

Эрик Принс, владелец частной военно-охранной компании и неформальный советник президента США Дональда Трампа, обсуждает покупку "Мотор Сич", сообщило The Wall Street Journal, ссылаясь на "должностных лиц, знакомых с делом".

В Службе безопасности Украины еще 2018 году сообщали о подозрении, что вопреки украинскому законодательству, "иностранцы" осуществили опосредованную концентрацию контрольного пакета акций компании "Мотор Сич" и оформили его на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Этим лицом оказался руководитель Beijing Skyrizon Aviation, китайский миллиардер Ван Цзин.

В 2017 году по ходатайству СБУ суд взял под арест 41 процент акций "Мотор Сичи" - еще тогда из официальных документов следовало, что упомянутый гражданин Китая владел этой долей акций украинской компании через подконтрольные ему структуры.

В Китае, в городе Чунцин, уже построен завод для производства продукции по украинским технологиям "Мотор-Сичи", но он пока не работает в ожидании завершения сделки.