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Суд стал на сторону государства в деле о поручительстве Коломойского перед НБУ — СМИ

Среда, 6 ноября 2019, 19:40

Суд остановил производство о разрыве личных поручительств Игоря Коломойского перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 9,2 миллиарда гривен, которые были выданы Приватбанку до национализации.

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, сообщает НВ Бизнес.

Суд удовлетворил ходатайство Приватбанка, которое поддержал НБУ, чтобы соответствующее производство остановили до вынесения решения в деле по отмене национализации Приватбанка. Решение о разрыве личного поручительства было принято Печерским районным судом ночью 20 апреля в канун голосования во втором туре президентской гонки.

Как известно, правительство и НБУ обжалуют в Шестом административном апелляционном суде решение Окружного админсуда от 18 апреля о признании недействительной национализации Приватбанка.

Напоминаем:

17 октября Хозсуд по аналогичной причине приостановил производство по делу о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка Минфину в процессе национализации.

Аналогичное ходатайство подавал и Коломойский, которое удовлетворил суд. 

Но он попросил приостановить производство до вынесения решения Хозсудом, который также рассматривает дело о разрыве этих же личных поручительств Коломойского.

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