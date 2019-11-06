Суд стал на сторону государства в деле о поручительстве Коломойского перед НБУ — СМИ
Суд остановил производство о разрыве личных поручительств Игоря Коломойского перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 9,2 миллиарда гривен, которые были выданы Приватбанку до национализации.
Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, сообщает НВ Бизнес.
Суд удовлетворил ходатайство Приватбанка, которое поддержал НБУ, чтобы соответствующее производство остановили до вынесения решения в деле по отмене национализации Приватбанка. Решение о разрыве личного поручительства было принято Печерским районным судом ночью 20 апреля в канун голосования во втором туре президентской гонки.
Как известно, правительство и НБУ обжалуют в Шестом административном апелляционном суде решение Окружного админсуда от 18 апреля о признании недействительной национализации Приватбанка.
Напоминаем:
17 октября Хозсуд по аналогичной причине приостановил производство по делу о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка Минфину в процессе национализации.
Аналогичное ходатайство подавал и Коломойский, которое удовлетворил суд.
Но он попросил приостановить производство до вынесения решения Хозсудом, который также рассматривает дело о разрыве этих же личных поручительств Коломойского.
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