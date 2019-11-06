Кабмин запретит импорт б/у вагонов из РФ в ноябре

Кабинет министров принял решение установить запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из России не с 1 марта 2020 года, а с 20 ноября 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"В мае 2019 было принято решение ввести с 1 марта 2020 запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации.

После объявления о введении указанного запрета с марта 2020 года с Российской Федерации в Украину ввезено свыше 3000 грузовых вагонов устаревшего парка.

Сегодня правительство приняло решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019. Мы должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора", - написал Криклий.

Напомним:

26 июня Кабмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из РФ. В то же время ввоз подержанных полувагонов, зерновозов и цементовозов, крытых вагонов запрещался с 1 марта 2020 года.

Отсрочка введения эмбарго привела к росту импорта б/у вагонов с РФ в 4 раза.