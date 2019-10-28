Долги по зарплатам в Украине выросли на 18% — Госстат

Задолженность экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь выросла на 311 миллионов гривень или на 18,8%.

Такие данные предоставляет Государственная служба статистики.

При этом, с начала года долги предприятий по зарплате выросли уже более чем в полмиллиарда гривен.

По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2018 работодатели задолжали своим работникам 1,7 миллиарда гривень, то есть на 268 миллионов гривень меньше, чем 1 октября 2019.

Крупнейшими должниками оказались промышленные предприятия - 1,59 миллиарда гривень, из них долгов тех кто работает в перерабатывающей промышленности более 980 миллионов гривень.

Среди лидеров-должников Донецкая и Сумская области - 548,46 миллиона гривень и 286,71 миллиона гривень соответственно. Вслед за ними идёт Луганская область - 210,43 миллиона гривень долга.

Напомним, зарплаты в рабочих сферах в 3 квартале упали на 17% по сравнению с предыдущим, в сфере домашнего персонала спад был наибольшим - 44%.