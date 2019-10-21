Кабмін підпорядкував Держпраці Милованву, а Держстат - Дубілету

Діяльність Державної служби з питань праці буде координуватися через міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державна служба статистики - через міністра Кабінету міністрів.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 20 жовтня, передає прес-служба уряду.

"Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату.

Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн на рік на підтримку апарату", - написав у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Раніше діяльність Держстату координувалася віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі, а Держпраці - міністром соціальної політики.

Економічна правда