Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін підпорядкував Держпраці Милованву, а Держстат - Дубілету

Понеділок, 21 жовтня 2019, 09:44

Діяльність Державної служби з питань праці буде координуватися через міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державна служба статистики - через міністра Кабінету міністрів.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 20 жовтня, передає прес-служба уряду.

"Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату.

Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн на рік на підтримку апарату", - написав у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Раніше діяльність Держстату координувалася віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі, а Держпраці - міністром соціальної політики.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд повернув Держаудитслужбу під керівництво Мінфіну 21 жовтня 2019, 09:21
Кабмін зареєстрував у Раді закон про врегулювання азартних ігор 18 жовтня 2019, 18:21
Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019 18 жовтня 2019, 14:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!