Все разделы
Укр / Рус

В Украину за 2019 год перечислено более 1,7 миллиарда долларов — НБУ

Вторник, 5 ноября 2019, 18:43

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более 1,7 миллиарда долларов в эквиваленте, больше всего средств перечислено из США и Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что эта сумма на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Такое незначительное колебание Нацбанк связывает с сезонными факторами.

Трансграничные переводы в Украину фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 – созданы резидентами и 7 – созданы нерезидентами (4 системы из США, по 1 системе-из Грузии, Канады, Азербайджана). Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств – резиденты США.

В пределах Украины перечислено почти 140 млрд грн или 5,3 млрд дол в эквиваленте. Это более чем на треть (свыше 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) совершили две системы перевода средств – FORPOST (ООО "ПОСТ ФИНАНС") и Почтовый перевод (АО "Укрпочта").

 


Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитывают, что объем денежных переводов от трудовых мигрантов по итогам 2019 года может достичь 12 миллиардов долларов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нацбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк сменил внешнего аудитора 1 ноября 2019, 11:59
Нацбанк повысил тарифы на обеспечение банков наличными 29 октября 2019, 19:14
Нацбанк отменил лимит покупки валюты на 150 тысяч в день 29 октября 2019, 18:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!