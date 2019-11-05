Гончарук назвал новые цифры госбюджета да 2020 год
Вторник, 5 ноября 2019, 11:45
Правительство назвало основные параметры обновленного государственного бюджета на 2020 год.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге для прессы.
Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:
Расходы 1 195,3 млрд гривен
На обслуживание госдолга будет заложено 141 миллиард гривень
На строительство дорог будет заложено 73,7 млрд гривен
Также премьер-министр заявил, что на расходы на обслуживание деятельности правительства и органов центрельной власти уменьшатся на 10%.
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