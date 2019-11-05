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Гончарук назвал новые цифры госбюджета да 2020 год

Вторник, 5 ноября 2019, 11:45

Правительство назвало основные параметры обновленного государственного бюджета на 2020 год.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге для прессы.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:

Расходы 1 195,3 млрд гривен
На обслуживание госдолга будет заложено 141 миллиард гривень

На строительство дорог будет заложено 73,7 млрд гривен

Также премьер-министр заявил, что на расходы на обслуживание деятельности правительства и органов центрельной власти уменьшатся на 10%.

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госбюджет

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