Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали
Вторник, 5 ноября 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,67 (на 4 ноября - 27,55 гривни).
Напоминаем:
4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.
4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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