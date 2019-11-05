Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,67 (на 4 ноября - 27,55 гривни).

Напоминаем:

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда