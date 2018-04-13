США охотятся на доходы своих граждан. Что это значит для Украины?

Наприкінці березня 2018 року бізнес сколихнули дії законотворців щодо приєднання України до виконання вимог, запроваджених урядом США у зв'язку з дією закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Зокрема, представники парламентських комітетів подали до Верховної Ради законопроекти щодо ратифікації цих законів.

Законотворці пропонують запровадити регламентування процесів збору, ідентифікації та передавання інформації, яка повинна надаватися податковому органу, а також встановити відповідальність за порушення цих вимог.

Звісно, якщо мова йде про збір фінансової інформації для цілей оподаткування, то основними джерелами інформації визначаються фінансові установи, а установою, відповідальною за збирання та передавання інформації для цілей оподаткування, — центральний податковий орган.

Що ж насправді повинно змінитися для України?

За інформацією американських інформаційних ресурсів, понад 80 тис фінансових установ у світі вже узгодили співробітництво з урядом США.

Остаточної згоди щодо постійного обміну податковою інформацією досягли понад 80 країн, серед яких — майже всі розвинені країни. 26 держав уже підписали угоди про обмін інформацією. Ведуться переговори і з Китаєм.

Свої офшорні рахунки за сприяння програм добровільного розкриття офшорів Податкової служби США (IRS) з 2009 року розкрили майже 45 тис американських платників податків.

При цьому у США не працює норма визначення статусу податкового резидента, яка діє майже в усьому світі і за якою платник повинен платити податки, виходячи з фактичного резидентства, тобто в країні, де він має свої життєві інтереси.

У США платник податків повинен платити їх з будь-яких доходів, отриманих в усьому світі, незалежно від свого статусу, виходячи лише з американського громадянства.

У більшості країн така практика відсутня. Канада, Франція і Китай не стягують із своїх громадян податки, якщо вони переїжджають до інших країн. У цьому випадку громадяни більше не є суб’єктом сплати податків. Саме через це з 2014 року, коли набув чинності цей закон, понад 15 тис громадян США відмовилися від громадянства.

Тобто запровадження FATCA — це крок американського уряду, спрямований на розширення податкової бази США. Він дозволить наповнювати американський бюджет і розвивати цю державу, а фінансові установи та податкові органи всього світу допомагатимуть Штатам виконувати це завдання.

За межами США проживає понад 6 млн американців. Скоріше за все, вони мають іноземні рахунки, а тому теж підпадають під цю додаткову відповідальність.

Статистика уряду США свідчить, що запровадження вимог дотримання FATCA фінансовими та податковими органами у світі коштувало для зарубіжних урядів та банків від 200 млн дол до 1 трлн дол, і це ще не завершений процес.

Тимчасом The Wall Street Journal повідомляє, що уряд США зібрав з прихованих закордонних рахунків тільки 13,5 млн дол.

Попри очевидну економічну недоцільність приєднання до виконання вимог FATCA для уряду України, дотримання таких вимог може принести Києву політичні дивіденди від США, які активно підтримують нашу державу.

Водночас бізнес, розуміючи посилену відповідальність за повноту та коректність розкриття інформації для фінансових установ щодо кінцевих бенефіціарів та інших вигодоотримувачів, які можуть мати американське громадянство, змушений буде суттєво переглянути або структуру своїх власників, або схеми своєї роботи.

Механізми впливу будуть суттєвими. Фінансова відповідальність у вигляді утримання 30% від суми міжнародних банківських переказів навряд чи буде прийнятною для установи, яка не надасть відомості про клієнтів.

Найважливіший чинник, який може спричинити дотримання вимог FATCA у Україні, — посилення контролю та збільшення обсягів збору інформації з боку фінансових установ стосовно їх клієнтів, що, звісно, позначиться на простоті проведення фінансових операцій.