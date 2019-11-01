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Гривня на закрытии межбанка немного просела

Пятница, 1 ноября 2019, 17:21
 

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,83 - 24,87 гривни;

Евро - 27,71 - 27,75  гривни;

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 24,82 гривни за доллар.

1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

31 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

Экономическая правда

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