Гривня на закрытии межбанка немного просела
Пятница, 1 ноября 2019, 17:21
1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,83 - 24,87 гривни;
Евро - 27,71 - 27,75 гривни;
Напомним:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 24,82 гривни за доллар.
1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.
31 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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