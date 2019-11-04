АМКУ открыл дело против Мининфраструктуры из-за аэропорта "Борисполь"

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры из-за установления в аэропорту "Борисполь" платы за услуги по аэронавигационного обслуживания полетов самолетов вдвое ниже, чем в других аэропортах.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Для того, чтобы авиакомпания совершила посадку в определенном аэропорту Украины, она должна уплатить соответствующий государственный сбор (ставку) за обслуживание воздушного судна Украэроруху, а размеры этих ставок своим приказом устанавливает и утверждает Министерство инфраструктуры", - объясняют в Комитете.

Отмечается, что сборы были одинаковыми для всех авиакомпаний независимо от того, где находится аэропорт.

"Но Министерство решило внести изменения в свой приказ, установив, в частности, единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и 411 евро для всех остальных аэропортов страны", - подчеркнули в АМКУ.

Там отмечают, что неоднократно предостерегали Мининфраструктры о том, что установление таких ставок имеет признаки предоставления одному аэропорту льгот или преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.

Кроме того, ассоциация "Аэропорты Украины", участниками которой являются 20 аэропортов, обратилась в АМКУ с соответствующей жалобой.

"Несмотря на предостережения Комитета, Мининфраструктуры утвердило приказ и ввело его в действие. Учитывая изложенное, Комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры", - заявили в АМКУ.

Напомним:

Ассоциация "Аэропорты Украины" требует отменить приказ Мининфраструктуры от 4 июня 2019 года, который устанавливает существенные преференции на аэронавигационное обслуживание для международного аэропорта "Борисполь", как дискриминационный.

Экономическая правда