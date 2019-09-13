Аэропорты требуют отменить приказ о преференциях на аэронавигационное обслуживание "Борисполя"

Ассоциация "Аэропорты Украины" требует отменить приказ Мининфраструктуры от 4 июня 2019 года, который устанавливает существенные преференции на аэронавигационное обслуживание для международного аэропорта "Борисполь", как дискриминационный.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

"Старое руководство Мининфраструктуры Украины, своим приказом №415 от 04.06.2019 года утвердило более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора отрасли - Международного аэропорта "Борисполь".

Согласно этому документу, оплата за услуги по аэронавигационному обслуживанию для аэропорта "Борисполь" составляет 643,5 евро, а для всех остальных аэропортов - 901,68 евро. Хотя, во-первых, согласно утвержденному самим же министерством стратегическому плану развития авиатранспорта на период до 2020 года, в отрасли должны быть созданы равные и конкурентные условия. И, во-вторых, предыдущим приказом №669 была установлена ​​единая для всех аэропортов ставка - 873,77 евро", - подчеркивают в ассоциации.

В организации заявляют, что установление различных ставок на одну и ту же услугу по аэронавигационному обслуживанию "подтолкнет авиакопании базироваться именно в "Борисполе".

"Фактически Мининфратруктуры своим решением гарантирует уменьшение стоимости авиаперелетов на внутренних и международных рейсах тем авиакомпаниям, которые выполняют рейсы с аеорпорта "Борисполь". В то же время стоимость на внутренних и международных рейсах, которые выполняют из других украинских аэропортов, существенно увеличивается", - отмечает ассоциация.

"Асоицация не может согласиться с антиконкурентными условиями для аеропортов Украины с введением в действие приказа №415 Мининфраструктуры в вопросах защиты экономической конкуренции. АМКУ, как госорган, должен детально разобраться в проблеме и немедленно принять меры для восстановления баланса и паритетных условий на рынке перевозок", - заявил президент ассоциации Петр Липовенко.

С ним соглашается руководство аэропортов "Винница", "Киев", "Харьков".

"Очевидно, что последствия таких неравных условий на себе больше всего почувствует столичный аеоропорт. Ведь аэропорт "Киев" находится в непосредственной близости с привилегированным аэропортом "Борисполь", понятно, что перевозчик выберет ту цену, которая существенно ниже ", - заявил гендиректор ООО Мастер -Авиа (Международный аэропорт" Киев ").

Экономическая правда