Аудиторы пожаловались Гончаруку, что не могут проверить "Укрнафту" с 2010 года

Государственная аудиторская служба в конце сентября не смогла начать ревизию ПАО "Укрнафта" за период 2016 год - первое полугодие 2019 года.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на переписку аудиторов с Кабмином.

Последняя плановая ревизия полугосударственного нефтяного гиганта состоялась в 2010 году.

В письме нарекается, что ревизия не была начата после письма "Укрнафты", в котором указано, что компания не является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики.

"А потому является неподконтрольной органам государственного финансового контроля", - пришли к выводу в "Укрнафте".

В свою очередь Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о Постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что "Укрнафта" (в уставном капитале 50% + 1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций "Укрнафты".

"Следует отметить, что позиция "Укрнафты" по неподконтрольности органам государственного финансового контроля является системной, а потому последняя плановая ревизия Общества была проведена в 2010 году", - акцентируют аудиторы на полной неподконтрольности менеджмента "Укрнафты".

Отмечается, что "Укрнафта" не против проведения проверки использования государственного имущества, которое не вошло в уставный капитал.

"То, что "Укрнафта" уже 9 лет не допускает государственных аудиторов на свои объекты, означает, что фактически предприятие принадлежит не государству, а узкому кругу бенефициаров группы "Приват", - пришел к выводам из переписки Каневский.

Аналогичную позицию относительно неподконтрольности государственным аудиторам выражают в компании "Укргазвыдобування", 100% акций которой принадлежит также "Нафтогазу".

Учитывая системность проблемы, аудиторы предложили Кабинету министров поручить Министерству развития экономики разработать законопроект, четко определяющий, что предприятия с государственными 50 и более процентами акций принадлежат к субъектам хозяйствования государственного сектора экономики. А "Нафтогазу" дать поручение обеспечить условия для Госаудитслужбы провести ревизию на "Укрнафте".

Напоминаем:

В прошлом году "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки деятельности компании за период 2015-2018 годов.

"Государственная аудиторская служба и не должна была проверять "Укрнафту". Госаудиторы проверяют государственные компании, а "Укрнафта" к таковым не относится", - тогда заявили в компании.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых, в частности, Игорь Коломойский, - около 42% акций.

По данным Госреестра судебных решений, НАБУ расследует как минимум два уголовных производства по "Укрнафте".

Первое зарегистрировано 16 апреля 2015 года и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе - от 28 апреля 2015 года и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

Экономическая правда