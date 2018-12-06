"Укрнафта" не пустила государственных аудиторов к себе на проверку

Публичное акционерное общество "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки деятельности компании за период 2015-2018 годов.

Об этом сообщает журналист экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева, которая обнародовала письмо службы.

В документе указано, что ГАС запланировала проверить "Укрнафту" во втором квартале этого года. Однако, в июне аудиторы не смогли попасть на предприятие с государственной долей.

"ПАО "Укрнафта" не допустило специалистов Госаудитслужбы к проведению указанного аудита, о чем составлен соответствующий акт, проинформированы Кабинет Министров и публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится далее в документе.

Напомним, недавно "Укрнафта" обратилась в суд с требованием обязать Антимонопольный комитет уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проведенного в отношении консолидированной сети АЗС группы "Приват" Игоря Коломойского, состоящей из 1625 станций.

Данные материалы АМКУ получил от Национального антикоррупционного бюро, которое проводит собственное расследование.

В октябре представители "Нафтогаза" сообщили ЭП, что "Укрнафта" саботирует проведение аудита компанией KPMG. В Укрнафте эту информацию опровергают.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

По данным Госреестра судебных решений, НАБУ расследует как минимум два уголовных производства по "Укрнафте". Первое зарегистрировано 16 апреля 2015 года и касается вывода средств через нефтяные аукционы, второе - от 28 апреля 2015 года и касается уклонения от уплаты налогов при операциях купли-продажи нефтепродуктов.

Экономическая правда