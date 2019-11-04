Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Понедельник, 4 ноября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 24,73 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,55 (на 1 ноября - 27,68 гривни).
Напоминаем:
1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.
1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.
Экономическая правда
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