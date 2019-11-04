Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 24,73 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,55 (на 1 ноября - 27,68 гривни).

Напоминаем:

1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

Экономическая правда