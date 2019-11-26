Украина ровно 4 года не покупает газ напрямую у "Газпрома"

"Нафтогаз" ровно 4 года не покупает газа напрямую у "Газпрома" - прямые закупки российского газа прекратились 26 ноября 2015 года.

Об этом сообщил в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Четыре года назад в Украину зашел последний газ, который мы купили у Газпрома. Пять лет назад мы впервые открыли реверс и обеспечили поставки голубого топлива из Европы.

В 2013 году наша зависимость от России по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его в 18 европейских поставщиков (доля ни одного из них не превышала 30%)", - написал он.

Коболев также напомнил, что недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ.

"Конечно, реверс - это промежуточный результат. Это действенный рыночный механизм, но Украина может больше.

Внутренней добычей обеспечено около 2/3 потребностей украинских потребителей. Добычу надо наращивать, и этим занимаемся как мы, так и частные добытчики", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, причиной прекращения отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом" по поводу покупки газа стала несогласованность в цене на газ.

Из-за слишком высокой цены, которую для Украины установил "Газпром", "Нафтогаз" обратился в Стокгольмский арбитраж. На время рассмотрения дела в арбитраже, Украина не осуществляла покупки российского газа напрямую.

В то же время, подавляющее большинство импортного газа Украина покупает на своей западной границе, то есть это газ российского происхождения.

Экономическая правда