Минфин объяснил, почему Приватбанк переписали на Кабмин

В Министерстве финансов объяснили причину передачи 100% акций Приватбанка из Минфина в Кабинет министров тем, что это было требование законодательства.

Об этом сообщили в Минфине агентству "Интерфакс-Украина".

В Минстерства отметили, что передача Приватбанка Кабмина состоялась 25 сентября 2019 года в соответствии с требованиями законодательства.

"Министерство финансов в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ "Приватбанк", учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинета Министров от 25 сентября 2019 года", - говорится в ответе на запрос агентства.

Согласно украинскому законодательству, функции управления корпоративными правами в государственных банках выполняет Кабинет Министров Украины.

"Эта статья закона начала применяться к Приватбанку с 30 апреля 2019 года", - добавили в Минфине.

Напомним:

Вместо Министерства финансов владельцем Приватбанка стал Кабинет министров.

