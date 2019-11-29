Полиция Дубая закупит электрокары Tesla Cybertruck

Полицейский департамент Дубая закупит електропикапы Tesla Cybertruck для служебного пользования.

Об этом сообщает NDTV.

"Недавно представленный электрический пикап Tesla Cybertruck присоединится к официальному парку полиции Дубая в 2020 году", - говорится в сообщении.

В посте полиции в Twitter есть только подпись "2020" и фото автомобиля Cybertruck с надписью Police. В полиции не уточнили, какое именно количество машин пополнит ее парк.

Сейчас в арсенале автомобилей полиции Дубая есть Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador, Lykan HyperSport и другие.

Напомним, что 22 ноября Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном — для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.



Самая дешевая модель Cybertruck обойдётся в 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов.

Экономическая правда