Все разделы
Укр / Рус

Полиция Дубая закупит электрокары Tesla Cybertruck

Пятница, 29 ноября 2019, 14:07

Полицейский департамент Дубая закупит електропикапы Tesla Cybertruck для служебного пользования.

Об этом сообщает NDTV.

"Недавно представленный электрический пикап Tesla Cybertruck присоединится к официальному парку полиции Дубая в 2020 году", - говорится в сообщении.

В посте полиции в Twitter есть только подпись "2020" и фото автомобиля Cybertruck с надписью Police. В полиции не уточнили, какое именно количество машин пополнит ее парк.

Сейчас в арсенале автомобилей полиции Дубая есть Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador, Lykan HyperSport и другие.

Напомним, что 22 ноября Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном — для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.

Самая дешевая модель Cybertruck обойдётся в 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто Tesla

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина готова либерализовать автоперевозки с Турцией в начале 2020 года 25 ноября 2019, 15:27
Украинский рынок новых легковых авто вырос на 17% 20 ноября 2019, 15:37
Ford представил первый электрический кроссовер Mustang 18 ноября 2019, 17:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!