Tesla представила электрический пикап из будущего — Cybertruck

tjournal

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном — для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.

Об этом сообщает tjournal

Маск заявил, что пикап может выдержать пулю девятимиллиметрового калибра, чтобы протестировать его прочность, глава Tesla попросил руководителя по дизайну Франца фон Хольцхаузена ударить по двери кувалдой несколько раз.





tjournal

Затем Хольцхаузен протестировал ударопрочное стекло, бросив в него металлический шарик. Оба окна пикапа не выдержали удара.



Маск отреагировал: "Мы исправим это на производстве". Он также отметил, что шар не попал в салон, а отлетел в сторону.

На презентации также показали, как Cybertruck победил Ford F150 в перетягивании каната и Porsche 911 в гонке.

tjournal

Cybertruck представили в трёх версиях: с одним, двумя и тремя электромоторами. Старшая способна разогнаться до 96,6 километров в час за 2,9 секунды и может проезжать на одном заряде до 805 километров. Аккумуляторы позволяют пикапу проехать на одном заряде 650, 777 или 1295 километров.

tjournal

Грузоподъемность Cybertrack составляет около 1,5 тонны, он может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. Кузов машины состоит из прочной стали и выполняет роль рамы. Длина погрузочной платформы составляет меньше двух метров, но туда смогли уместить квадроцикл от Tesla.

tjournal

Пикап также получил автопилот, адаптивную пневматическую подвеску, полный привод и автопарковку. Самая дешевая модель обойдётся в 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов.

Маск заявил, что пикап использует электричество, и это позволит снизить стоимость эксплуатации со средних 780 долларов в месяц до 570 долларов в месяц.

Производство пикапов начнется в конце 2021 года, дата старта продаж пока неизвестна.

Напомним, что Маск ещё в 2012 году написал в Твиттере о том, что "было бы круто сделать пикап".