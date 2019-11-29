Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз

После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз.

Об этом ЭП заявила сеть Эпицентр.

"Национальная сеть торговых центров "Эпицентр" отмечает рост продаж автокресел в последние недели в 10 раз", - заявили ЭП в пресс-службе компании.

Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

Цены на детские автокресла составляют 1-2 тыс грн в зависимости от качества. Поиск по подержанным товарам показал, что средняя цена автокресла - 1500 грн.

Высокие цены на автокресла могут быть обусловлены повышенным спросом на них.

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Экономическая правда