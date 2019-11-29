Пристегните ремни безопасности: что не так с законом об автокреслах

Новый закон требует обязательного использования детских автокресел в легковых авто. Таксисты и их пассажиры возмущены, депутат всех успокаивает. (укр)

21 листопада в Україні набув чинності закон, який передбачає штрафи за перевезення дітей в автомобілі без спеціальних засобів кріплення. Закон покликаний гарантувати дітям безпеку під час поїздки, однак нові норми спричинили хвилю обурення серед водіїв таксі та батьків.

Така реакція пов'язана з тим, що закон зобов'язує забезпечити дитячими автокріслами весь автомобільний транспорт. За недотримання правил водія чекає штраф 510 грн, а за повторне порушення — 850 грн.

Служби таксі скаржаться, що у них нема коштів на придбання крісел, а закон має неточності у формулюванні, які залишають поле для маніпуляцій. Аби уникнути штрафів, перевізники радять своїм водіям не брати пасажирів з дітьми або брати лише тих, хто має власне автокрісло. Через це батьки відчувають дискримінацію.

Найбільш дискусійна норма нового закону стосується визначення "спеціальні засоби кріплення". Представники асоціацій та профспілок таксистів помітили протиріччя. Одна норма закону каже, що дітей можна перевозити лише з використанням "спеціальних засобів кріплення", а інша — що пасажир таксі має право перевозити на руках дитину дошкільного віку на задньому сидінні.

Через нововведення таксисти відмовляються виконувати замовлення з дітьми, тож батьки вимушені або доплачувати за таксі з автокріслом, або забезпечувати дитину кріслом під час поїздки у транспорті самостійно.

"Таксисти відмовляються перевозити мам з дітьми. Чому закон, який повинен захищати дітей, призвів до їх дискримінації?" — питає читач ЕП Олексій Хозяйнов.

Особливо потерпають багатодітні батьки, які не можуть носити з собою кілька автокрісел під час пересування містом. "Як не порушувати закон багатодітним сім'ям та як розмістити три різновікові крісла на задньому сидінні авто?" — питають у коментарях читачі "Економічної правди".

Що змінює закон?

Закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" встановлює низку вимог до перевезення дітей в автомобільному транспорті.

Тепер у автомобільному транспорті забороняється перевозити дітей без використання автокрісел. Щоправда, у самому тексті закону слова "автокрісло" нема, замість нього використовується термін "спеціальні засоби".

Отже, заборонено перевозити "дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, — у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, на передньому сидінні легкового автомобіля — без використання зазначених спеціальних засобів".

Також не можна перевозити дитину на передньому сидінні легкового автомобіля, на задньому сидінні мотоцикла та мопеда без "зазначених спеціальних засобів".

Такий закон уже був, але він не передбачав штрафу за недотримання правил.

"Поліція могла лише провести бесіду з батьками і виписати письмове попередження. Через це в суспільстві склалася думка, що це порушення несуттєве. Чимало батьків ставили життя дітей під загрозу", — коментує попередню версію закону аналітик кампанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук.

Тепер штраф за порушення правил становить 510 грн. Якщо протягом року водій вчинить його вдруге, то повинен буде сплатити 850 грн.

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Що таке "спеціальні засоби"?

Однозначної відповіді на це питання нема. У законі начебто йдеться про дитячі автокрісла, однак юридична мова вимагає конкретики.

"Визначення поняття "спеціальні засоби" закон не дає. "Спеціальні засоби" є в законі про Національну поліцію: це дубинки, наручники, патрони та гранати, які не стосуються перевезення дітей. Термін "автокрісло" у законодавстві відсутнє", — стверджує голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк.

Виходить, що під спеціальними засобами можна вважати будь-які дитячі крісла, бустери та системи кріплення, які передбачають використання ременів безпеки.

"Таке визначення морально застаріло, адже воно не змінювалося з 2008 року. З'явилися нові сучасні системи кріплення Isofix, які не передбачають використання ременів безпеки. Тому це правило необхідно конкретніше прописати за прикладом країн ЄС", — вважає аналітик кампанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук.

Відсутність конкретики може бути використана для маніпуляцій у судах. Представники спілок таксистів вважають, що ці маніпуляції будуть направлені проти водіїв, а Андрій переконаний, що саме водіям буде легше оскаржити штраф.

"Нечітке визначення може мати негативні наслідки. Судді будуть скасовувати постанови про штраф. Правда, поки що таких випадків не було", — додає Климчук.

Депутат з фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко трактує визначення так: "Дитячі крісла і є цими спеціальними засобами за законом. Не потрібно шукати визначення "спеціальні засоби" в інших законах. Тому що в різних законах визначення різні в залежності від тлумачення кожного закону".

Кого будуть штрафувати?

Норма закону поширюється на всіх водіїв автотранспорту. Виходить, поліцейський може оштрафувати водіїв звичайних легкових авто, таксі, автобусів і тролейбусів.

Крайденко каже, що трамваїв і тролейбусів ця норма не стосуватиметься. "Неможливо відразу забезпечити весь громадський транспорт автокріслами, прямої вимоги, щоб вони були в міських автобусах, тролейбусах, нема. Стосовно таксі така пряма норма є", — коментує він.

Усі водії таксі повинні купити дитячі крісла?

Для уникнення штрафів службам таксі необхідно забезпечити дитячими кріслами весь транспорт. Представники перевізників скаржаться, що фінансової можливості забезпечити машини всіма видами дитячих автокрісел у них немає.

Профспілка таксистів України та Українська таксомоторна асоціація порахували такі витрати. Одне дитяче крісло коштує 2 тис грн, тож для обладнання таксі Києва

необхідно витратити 50 млн грн, України — 400 млн грн.

"Це дуже дорого для абсолютної більшості таксистів. Слід добре подумати, чи потрібні дитячі крісла в пасажирському комерційному транспорті", — такий висновок зробили представники українських перевізників на конференції "Українські таксисти: турборежиму у Верховній Раді — стоп!".

Відмови служб таксі перевозити дітей законні?

Після набуття законом чинності перевізники радять своїм водіям не брати замовлення з дітьми, а тарифи машин з автокріслами дорожчають на 70-100 грн. Через це люди змушені брати свої автокрісла, щоб скористатися таксі.

"Дивіться, що відбувається. "Убер", "Уклон" та інші служби таксі сказали, що вони рекомендують водіям не брати пасажирів з дітьми", — пояснює Антонюк.

Крайденко радить скаржитися на таких перевізників.

"Якщо ви зіштовхнулися з відмовою таксистів брати замовлення з дитиною і дотримуватися законодавства щодо забезпечення їх автокріслами, то моя рекомендація — скаржитися у Державну службу з безпеки на транспорті. Вона вживе заходи щодо таких недобросовісних перевізників", — говорить він.

Як бути багатодітним сім'ям?

За словами Крайденка, відповідальні батьки повинні завчасно планувати подорожі з дітьми, щоб не порушувати законодавство і не наражати своїх дітей на небезпеку.

До речі, якщо дитина молодша 12 років, проте вже досягла росту 145 см, тоді автокрісла не обов'язкові. Зріст має перевагу над віком.

Скільки коштує дитяче автокрісло?

Ціни на дитячі автокрісла становлять 1-2 тис грн залежно від якості. Пошук серед уживаних товарів показав, що середня ціна автокрісла — 1 500 грн.

Високі ціни на автокрісла можуть зумовлюватися підвищеним попитом на них. Як свідчать дані Google trends, 20-22 листопада були найбільші спалахи пошуку дитячих автокрісел в мережі. У цей день набув чинності згаданий закон.

А за інформацією Епіцентру, після прийняття закону продажі автокрісел виросли у 10 разів.

"Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр" констатує зростання продажів автокрісел в останні тижні у 10 разів", — заявили ЕП в прес-службі Епіцентру.

Замість висновку

Бажання держави зобов'язати бізнес та громадський транспорт піклуватися про безпеку дітей гідне схвалення, однак потрібно зважати на всіх стейкхолдерів. Сторони повинні якомога швидше знайти порозуміння. Доки цього не сталося, варто пам'ятати, що забезпечення дитини автокріслом — обов’язок батьків.