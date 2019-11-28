Антимонопольный комитет за 4 года принес в бюджет 723 миллиона

По делам Антимонопольного комитета за 2015-2019 года в государственный бюджет поступило 723 миллиона гривень фактически уплаченных штрафов.



Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в интервью delo.ua

"Благодаря эффективному юридическому сопровождению исков АМКУ за 2015-2019 года в государственный бюджет поступило 723 млн грн фактически уплаченных штрафов", - заявил Терентьев.

Всего Антимонопольный комитет "выписал" штрафов на почти 5 миллиардов гривень.



"За мою каденцию с 2015 по 2019 год АМКУ наложил штрафные санкции на рекордную сумму — 4,8 млрд грн. Это больше, чем за всю предыдущую историю Комитета", - подчеркивает глава ведомства.



Напомним, недавно гендиректор дистрибьютора сигарет "Тедис" Тарас Корнияченко заявил, что компания не будет платить наложенный на нее штраф Антимонопольным комитетом по делу о сговоре на табачном рынке.