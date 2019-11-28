Украина выплатила 11 миллиардов по облигациям внутреннего госзайма

27 ноября Министерство финансов погасило облигации внутреннего госзайма на 417 миллионов евро (11 милилардов гривень в эквиваленте).

Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в Facebook.

"В результате ОВГЗ в евро на сегодняшний день почти нет в обращении, они погашены. Что делать дальше - продолжать выпускать гривневые, в дальнейшем уменьшая долю валюты в структуре заимствований?

Тогда банки некуда будет парковать валютную ликвидность, полученную от клиентов.

Или не отказываться от этого ресурса и попробовать еще снизить ставку привлечения в евро?", - пишет Демкив.

Напомним:

27 ноября Министерство финансов смогло снизить средневзвешенную ставку размещения 4-летних облигаций внутреннего государственного займа с 13,3% до 12,4% годовых благодаря высокому спросу.

Экономическая правда