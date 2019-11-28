Украина выплатила 11 миллиардов по облигациям внутреннего госзайма
27 ноября Министерство финансов погасило облигации внутреннего госзайма на 417 миллионов евро (11 милилардов гривень в эквиваленте).
Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в Facebook.
"В результате ОВГЗ в евро на сегодняшний день почти нет в обращении, они погашены. Что делать дальше - продолжать выпускать гривневые, в дальнейшем уменьшая долю валюты в структуре заимствований?
Тогда банки некуда будет парковать валютную ликвидность, полученную от клиентов.
Или не отказываться от этого ресурса и попробовать еще снизить ставку привлечения в евро?", - пишет Демкив.
Напомним:
27 ноября Министерство финансов смогло снизить средневзвешенную ставку размещения 4-летних облигаций внутреннего государственного займа с 13,3% до 12,4% годовых благодаря высокому спросу.
Экономическая правда
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