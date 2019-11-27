Высокий спрос на 4–летние ценные бумаги помог Минфину резко снизить ставку

Министерство финансов смогло снизить средневзвешенную ставку размещения 4-летних облигаций внутреннего государственного займа с 13,3% до 12,4% годовых благодаря высокому спросу.

Об этом говорится в данных Минфина.

При предложении в 2,5 млрд грн спрос на бумаги составил 7,7 млрд грн.

Из 44 поданных заявок Минфин удовлетворил 24 по ставкам от 12,33% до 12,64% годовых, отклонив 20, в которых ставки доходили до 13,25% годовых.

В то же время спрос на продажу более коротких бумаг на этих аукционах практически отсутствовал: была подана всего одна заявка на 2,38 млн грн на покупку 6-месячных облигаций по прежней ставке 14,1% годовых и ни одной – на покупку 10-месячных бумаг.

Министерство финансов на первичных аукционах 26 ноября привлекло в государственный бюджет 2,39 млрд грн.

Перед этим Минфин предлагал четырехлетние ОВГЗ 5 ноября, когда от их продажи поступило 2,31 млрд грн при спросе 12,47 млрд грн.

Тогда ставка по 4-летним ОВГЗ составила 13,3%.

В последний раз перед этим четырехлетние бумаги размещались в мае по ставке 16%.

Экономическая правда