На рынке электроэнергии "на сутки вперед" снова рекордно упала цена
Четверг, 28 ноября 2019, 14:24
На рынке "на сутки вперед" на 28 ноября зафиксирована рекордно низкая цена на электрическую энергию - 898.40 гривен за мегаватт-час
Об этом сообщает Оператор рынка.
Напомним, предыдущий рекорд цены был зафиксирован 14 ноября - 919,80 гривень за мегаватт-час
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Экономическая правда
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