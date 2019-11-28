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На рынке электроэнергии "на сутки вперед" снова рекордно упала цена

Четверг, 28 ноября 2019, 14:24

На рынке "на сутки вперед" на 28 ноября зафиксирована рекордно низкая цена на электрическую энергию - 898.40 гривен за мегаватт-час

Об этом сообщает Оператор рынка.

 

Напомним, предыдущий рекорд цены был зафиксирован 14 ноября - 919,80 гривень за мегаватт-час

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Экономическая правда

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