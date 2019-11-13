Цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" рекордно упала

На рынке электрической энергии "на сутки вперед" на 14 ноября зафиксирована рекордно низкая цена на электрическую энергию - 919,80 гривень за мегаватт-час .

Об этом сообщает Оператор рынка.

Предприятие отмечает, что такая цена обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии в объединении энергосистеме Украины.

Напомним, за сентябрь-октябрь цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" снизилась на 23 копейки или на 14%.

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Экономическая правда