Все разделы
Укр / Рус

Цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" рекордно упала

Среда, 13 ноября 2019, 17:28
 

На рынке электрической энергии "на сутки вперед" на 14 ноября зафиксирована рекордно низкая цена на электрическую энергию - 919,80 гривень за мегаватт-час .

Об этом сообщает Оператор рынка.

Предприятие отмечает, что такая цена обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии в объединении энергосистеме Украины.

Напомним, за сентябрь-октябрь цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" снизилась на 23 копейки или на 14%.

Читайте также"Недоринок электроэнергии": как бизнес оценивает главную энергетическую реформу страны

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Цены на электроэнергию для промышленности снизились на 10% — бизнес–ассоциация 12 ноября 2019, 10:35
Законопроект о рынке электроэнергии противоречит требованиям евроинтеграции - ЕБА 11 ноября 2019, 17:08
Новый глава Нацкомиссии по тарифам заявил о неизбежности роста цен на электроэнергию для населения 5 ноября 2019, 11:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!