Потребителям, которые используют много электрики, могут повысить тарифы — Минэнерго

Минэкоэнерго намерено отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель, передает zn.ua

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО (специальные обязательства, которые государство возложило на Энергоатом и Укргидроэнерго о продаже электричества населению по фиксированным тарифам.) , или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка.

Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал Оржель.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава Минэкоэнерго.

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.



Напомним, ранее советник министра энергетики и защиты окружающей среды Илья Полулях заявил, что принятый в апреле 2017 года закон "О рынке электроэнергии" сегодня работает в сильно искаженном виде.