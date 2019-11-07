В Минэкоэнерго говорят, что рынок электроэнергии работает в искаженном виде

Советник министра энергетики и защиты окружающей среды Илья Полулях заявил, что принятый в апреле 2017 года закон "О рынке электроэнергии" сегодня работает в сильно искаженном виде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если кто-то прочитает сначала закон, а потом увидит реальность, он просто не поймет, что происходит", - сказал он

По его словам, изначально заложенная в закон цель запуска конкурентного рынка электроэнергии позднее была сильно искривлена принятыми правительством и регулятором подзаконными актами.

Полулях, в частности, привел в пример утвержденный Кабинетом министров механизм ВСО (возложение специальных обязанностей), которым на государственные НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" возложены спецобязательства продавать значительную долю своей выработки по фиксированной низкой цене.

Он отметил, что при разработке закона о новом рынке электроэнергии одной из задач было исключение возможности административного или коррупционного влияния продавать произведенную государственными компаниями электроэнергию дешево.

"Но фактически вынудили административным путем. Есть куча искривлений, и они меняют всю систему. Если мы говорим о спецобязательстве "Энергоатома" продавать 90% производства, то это не правильно, это мешает создать ликвидный рынок", - отметил советник министра.

Напомним:

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовала 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.

16 октября Верховная Рада зарегистрировала четыре законопроекта о внесении изменений в Закон "О рынке электрической энергии".



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Экономическая правда