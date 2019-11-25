Кабмин вскоре утвердит страховую цену на газ для населения — Оржель

Кабинет министров планирует в ближайшее время принять решение о введении страховой цены на газ для населения, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает Громадське.

"Решение о введении страховой цены на газ примем в ближайшее время", — сообщил Оржель, отметив, что до конца ноября 2019 года правительство будет рассматривать преимущественно социально-ориентированные вопросы.

Министр отметил, что страховая цена на газ для населения будет ниже, чем цены, которые действовали ранее. Ранее Оржель сообщал, что ее размер составит около 7 грн за кубометр.

Министр энергетики отмечает, что цены на газ для населения будут зависеть преимущественно от судьбы транзита газа из России в Европу с 1 января 2020 года.

Напомним, что Оржель также заявил, то в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом, учитывая большие запасы газа в хранилищах цена может стать одной из самых низких в истории переговоров.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.