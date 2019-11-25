На приватизацию уже согласовали 415 объектов — Фонд госимущества

По состоянию на 25 ноября Фонд госимущества совместно с министерствами и ведомствами согласовал на приватизацию 415 объектов.

Об этом заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Фонд дополнительно принял на приватизацию еще 76 позиций от 6 министерств и ведомств, включающих государственные предприятия, единые имущественные комплексы и пакеты акций, а на прошлой неделе Минэкономики начато передачу 339 предприятий в управление ФГИУ и дальнейшей приватизации.

Вместе уже 415 объектов", - сказал руководитель Фонда.

По его словам, наибольшее количество объектов передали Минэкономики, Минэкоэнерго, а также Мининфраструктуры.

Среди переданных объектов "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск", "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод".

Сенниченко добавил, что после обработки документов и подготовки максимально открытой информации об этих объектах планируют выставить их на аукционы ProZorro.Продажи.

Он уточнил, что совместно с проектным офисом Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства и по поручению премьер-министра Алексея Гончарука уже проанализированы 1400 государственных предприятий.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поручил до 31 декабря 2019 года передать 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для большой и малой приватизации. Все органы исполнительной власти должны подготовить перечень, документацию и передать объекты в управление ФГИУ.

Первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта заявил, что в государственной собственности должно остаться только 766 предприятий.

Экономическая правда