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С начала года ПриватБанк получил 28 миллиардов прыбыли

Понедельник, 25 ноября 2019, 13:46

По результатам работы 10 месяцев 2019 года Приватбанк увеличил прибыль до 28 млрд гривен - это в два раза превышает результат деятельности банка в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам финддиректора Приватбанка Анны Самариной, прирост кредитного портфеля банка за 9 месяцев 2019 года - 14,9%.

"Аналогичный показатель в целом по банковской системе Украины составляет -3,4%, по группе государственных банков - -3,7%.

Прирост чистых активов Приватбанка с начала 2019 года составляет 2%", - говорится в сообщении.

При этом прирост чистых активов в целом по банковской системе Украины составляет 1% (без учета Приватбанка - 0,8%). По группе государственных банков прирост чистых активов - 0,1%, без учета Приватбанка чистые активы по группе уменьшаются на 1,1%.

Напмоним:

По результатам работы 9 месяцев 2019 года Приватбанк увеличил чистую прибыль до  27,4 миллиардов гривен.

Экономическая правда

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Приватбанк прибыль

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