Владелец Louis Vuitton покупает ювелирного гиганта Tiffany за 16 миллиардов долларов
Крупнейший французский производитель предметов роскоши, холдинг LVMH, договорился о покупке ювелирной компании Tiffany&Co за 16,2 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters.
"Приобретение Tiffany укрепит позиции концерна в сегменте ювелирных изделий и усилит его присутствие на американском рынке", - говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в понедельник.
Сделку планируется закрыть в середине 2020 года.
Напомним:
Ранее крупнейший французский производитель предметов роскоши, холдинг LVMH, сделал предложение о поглощении международной компании Tiffany.
Международной группе компаний LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon. Владелец и президент группы Бернар Арно - самый богатый человек Франции.
Если сделка состоится, то она будет крупнейшей в истории группы. Сейчас крупнейшая сделка LVMH - это покупка бренда Bulgari за 5,2 млрд долларов в 2011 году. Но некоторые аналитики считают, что предложенная LVMH цена занижена.
Флагманский магазин Tiffany находится на Пятой авеню в Нью-Йорке, по соседству со Trump Tower. Компания была основана в 1837 году ювелиром Чарльзом Тиффани и прославилась после выхода фильма 1961-го года "Завтрак у Тиффани" по новелле Трумана Капоте с Одри Хепберн в главной роли.
Спрос на бренды LVMH в последние годы стабилен, чего нельзя сказать о продукции Tiffany - в первом квартале нынешнего года глобальная прибыль компании снизилась на 3%, а "война тарифов" между США и Китаем может ударить по позициям компании еще сильнее.
Также Tiffany страдает от того, что китайские покупатели стали меньше тратить в ее магазинах.
Всего у LVMH более 4590 магазинов во всем мире и 156 тысяч сотрудников. У Tiffany - 4 тысячи сотрудников и 300 магазинов.
Экономическая правда
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